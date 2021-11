In Puglia altri 95 casi Covid e nessun decesso. Salgono i ricoveri nei reparti ordinari

Sono 95 i nuovi casi Covid rilevati in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 1° novembre 2021. Il tasso di positività odierno, calcolato su 7.469 test, è dell'1,27%. Lunedì scorso, con il doppio di test effettuati, vi furono 82 casi, per un tasso di positività dello 0,56%.

Nel dettaglio si segnalano 27 nuovi casi nel Barese, 1 nella Bat, 2 nel Brindisino, 44 nel Foggiano, 13 nel Leccese e 8 nel Tarantino. Non vi sono stati decessi nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi sono 3.125, in aumento rispetto ai 3.075 di ieri. Sul fronte ospedaliero i ricoverati attuali sono 156, in aumento rispetto ai 146 di ieri, anche per l'effetto delle mancate dimissioni dei festivi. Nei reparti ordinari vi sono 139 pazienti (+9 rispetto a ieri) mentre le terapie intensive salgono di 1 unità a 17. Da inizio epidemia i casi totali sono 273.009 su 4.202.708 test eseguiti con 263.049 persone guarite e 6.835 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.