In Puglia 172 nuovi casi Covid e 3 decessi. Stabile la curva settimanale, in leggero calo i ricoveri

In Puglia sono stati individuati 172 nuovi casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 1° ottobre 2021. Il tasso di positività odierno, su 14.491 test giornalieri, è dell'1,19%, sostanzialmente stabile rispetto all'1.2% fatto registrare venerdì scorso in condizioni simili per arco settimanale. Nel dettaglio, si segnalano 51 nuovi casi nel Barese, 7 nella Bat, 12 nel Brindisino, 37 nel Foggiano, 46 nel Leccese, 15 nel Tarantino e 4 per provincia ancora di definizione. Tre i decessi odierni.

Le persone attualmente positive sono 2.579, in calo rispetto ai 2.593 di ieri. In discesa i ricoveri: il totale negli ospedali pugliesi è attualmente 157 (-3 rispetto a ieri), di cui 142 in area non critica (-2) e 15 in terapia intensiva (-1).

Dall'inizio dell'epidemia sono 268.812 i casi totali su 3.690.193 test eseguiti con 259.439 persone guarite e 6.794 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.