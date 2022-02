In Puglia 21 nuovi decessi e 5.778 casi Covid in più. Stabili i ricoveri negli ospedali della regione

In Puglia sono stati rilevati altri 5.778 casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 10 febbraio 2022. Il tasso di positività odierno, su 40.824 test effettuati, è del 14,15%, in crescita rispetto all'11,47% di sette giorni fa quando vi furono 7.130 casi su oltre 62mila test.

In particolare si segnalano 1.600 nuovi casi nel Barese, 408 nella Bat, 579 nel Brindisino, 936 nel Foggiano, 1.482 nel Leccese, 717 nel Tarantino, 35 per residenti fuori regione e 21 per provincia in definizione. Resta ancora alto il numero di decessi: 21 sono stati i morti delle ultime 24 ore in Puglia.

Scendono a 101.544 gli attualmente positivi (ieri erano 102.430). Il totale delle persone al momento ricoverate è di 816, due unità in più rispetto al giorno prima, delle quali 748 in area non critica (+1) e 68 in terapia intensiva (+1). Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 665.504 casi Covid su 8.190.028 test eseguiti con 556.566 persone guarite e 7.394 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.