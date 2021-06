In Puglia scoperti 123 nuovi casi di Covid e tasso di positività all'1,92%. Otto i deceduti, nessuno nel Barese

In particolare si segnalano 23 nuovi positivi in provincia di Bari, 33 in provincia di Brindisi, 14 nella Bat, 14 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota

Sono 123 i nuovi casi Covid registrati in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 10 giugno 2021. Il tasso di positività, su 6.405 test effettuati, è dell'1,92%, in leggera risalita rispetto all'1,5% fatto registrare giovedì scorso, tenendo comunque conto che si trattava di un giorno post-festivo dopo il 2 Giugno.

In particolare si segnalano 23 nuovi positivi in provincia di Bari, 33 in provincia di Brindisi, 14 nella Bat, 14 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Registrati 8 decessi: 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.555.492 test. Ad oggi 230.425 sono i pazienti guariti mentre scendono a 14.877 i casi attualmente positivi, con un calo vistoso di 1.641 unità rispetto al giorno precedente. I ricoverati calano a 332 (ieri erano 357).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.880, così suddivisi: 94.834 nella provincia di Bari, 25.458 nella Bat, 19.543 nella provincia di Brindisi, 44.973 nella provincia di Foggia, 26.731 nella provincia di Lecce, 39.173 nella provincia di Taranto, 801 attribuiti a residenti fuori regione, 367 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 10.6.2021 è disponibile a questo link.