In Puglia 247 nuovi casi Covid e 25 decessi. Il tasso di positività è al 5,18%, forte calo dei ricoveri

I numeri del bollettino epidemiologico regionale per il 10 maggio 2021. Prosegue la tendenza della curva verso la discesa. In diminuzione anche gli attualmente positivi

Sono 247 i nuovi casi Covid in Puglia, su 4.769 test effettuati, secondo il bollettino del 10 maggio 2021, Il tasso di positività riscontrato è del 5,18%, in calo rispetto al 6% di lunedì scorso in condizioni simili per arco settimanale di rilevazione.

Nel dettaglio si registrano 32 nuovi casi in provincia di Bari, 18 in provincia di Brindisi, 10 nella Bat, 47 in provincia di Foggia, 136 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto,1 caso di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Si segnalano 25 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 nella Bat, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.322.283 test. Ad oggi 193.345 sono i pazienti guariti mentr 43.461 sono i casi attualmente positivi, in calo rispetto ai 44.338 di ieri. Tornano a scendere i ricoveri dopo la pausa del weekend: oggi sono 1607, cinquantanove in meno di ieri

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 242.934 così suddivisi: 92.542 nella provincia di Bari, 24.148 nella Bat, 18.383 nella provincia di Brindisi, 43.701 nella provincia di Foggia, 24.933 nella provincia di Lecce, 38.076 nella provincia di Taranto, 776 attribuiti a residenti fuori regione, 375 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 10.5.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/iWk5O