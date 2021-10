In Puglia 62 nuovi casi Covid e un decesso: curva contagi sempre più bassa, tasso di positività allo 0,51%

Sono 62 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 10 ottobre 2021. Il tasso di positività, su 12.099 test effettuati nella giornata di oggi, è dello 0,51%, in calo rispetto allo 0,67% fatto registrare domenica scorsa in condizioni simili per arco settimanale.

Nel dettaglio si segnalano 20 nuovi casi nel Barese, 3 nella Bat, 5 nel Brindisino, 7 nel Foggiano, 20 nel Leccese, 6 nel Tarantino e 1 per provincia di definizione. Una persona è deceduta nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi scendono a 2.382 (ieri erano 2,397). In leggera discesa anche l'occupazione degli ospedali: attualmente vi sono 154 ricoverati (-2), di cui 135 nei reparti ordinari Covid (-1) e 19 nelle terapie intensive (-1).

Complessivamente, da inizio epidemia, vi sono stati 269.758 casi Covid in Puglia su 3.804.836 di test eseguiti con 260.573 persone guarite e 6.803 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.