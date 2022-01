In Puglia altri 7.287 casi Covid e quattro decessi. Senza sosta la salita dei ricoveri: 524 pazienti negli ospedali della regione

Sono 7.287 i nuovi casi Covid in Puglia secondo il bollettino epidemiologico regionale dell'11 gennaio 2022. Il tasso di positività odierno, su ben 87.269 test effettuati, è dell'8,35%, in aumento rispetto al 3,9% fatto registrare una settimana fa su circa 93mila test.

In particolare si segnalano 2.288 nuovi casi nel Barese, 708 nella Bat, 846 nel Brindisino, 1.059 nel Foggiano, 1.451 nel Leccese, 835 nel Tarantino, 78 per residenti fuori regione e 22 per provincia in corso di definizione. Quattro i decessi riportati nelle ultime 24 ore in Puglia.

Salgono a 69.410 le persone attualmente positive (ieri erano 64.281). Senza sosta anche l'aumento dei ricoveri: al momento, negli ospedali della regione, vi sono 524 pazienti (+35 rispetto al giorno prima), di cui 475 in area non critica (+31) e 49 in terapia intensiva (+4).

Da inizio epidemia, in Puglia, vi sono stati 363.483 casi Covid su 6.429.204 di test eseguiti con 287.045 persone guarite e 7.028 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.