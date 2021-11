In Puglia altri 262 casi Covid con due decessi. Il tasso di positività è all'1,21%, leggero rialzo per i ricoveri

In particolare si segnalano 64 nuovi casi nel Barese, 34 nella Bat, 21 nel Brindisino, 39 nel Foggiano, 41 nel Leccese, 60 nel Tarantino, 2 per residenti fuori regione e 1 per provincia di definizione