Covid, in Puglia 4.882 nuovi casi e nove decessi. Gli attualmente positivi scendono sotto quota 100mila

Sono 4.882 i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività, con un totale di 32.414 test registrati, si attesta oggi al 15% (in risalita rispetto all'11,55% di una settimana fa, con 6.269 casi e 54.279 tamponi). Nel bollettino odierno, sono anche segnalati nove decessi.

Per quanto riguarda la ripartizione per province, i nuovi casi sono 1.349 in provincia di Bari, 368 nella Bat, 421 in provincia di Brindisini, 794 nel Foggiano, e ancora 1.243 in provincia di Lecce e 669 nel Tarantino. Altri 25 casi sono riferiti a residenti fuori regione, mentre per 13 la provincia è in corso di definizione.

Scendono sotto quota 100mila i casi attivi: le persone attualmente positive nella regione sono complessivamente 98.963 (1565 in meno rispetto a ieri). I guariti salgono a 568.958 (+6.438 rispetto a ieri).

Sul fronte dei ricoveri, scendono le terapie intensive (oggi i pazienti sono 65, tre in meno rispetto a ieri), mentre si registra una risalita nei reparti di area non critica (con 752 pazienti ricoverati, sette in più rispetto a ieri). Complessivamente, le persone in ospedale sono oggi 817 (quattro in più rispetto a ieri).

Il bollettino odierno è consultabile a questo link