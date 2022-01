Individuati altri 3.993 casi Covid in Puglia. Il tasso di positività è al 4,45%, ricoveri sempre più da zona gialla

Sono 3.993 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 12 gennaio 2022. Il tasso di positività odierno, su 86.037 casi, è del 4,57%, in calo rispetto al 7,75% fatto registrare sette giorno fa su oltre 71mila tamponi

In particolare, si segnalano 1.298 casi nel Barese, 258 nella Bat, 478 nel Brindisino, 406 nel Foggiano, 1.000 nel Leccese, 500 nel Tarantino, 45 per residenti fuori regione e 8 per provincia di definizione. Nessun decesso è stato riportato nelle ultime 24 ore nella regione.

Gli attualmente positivi, per effetto di circa 7mila guariti in più, calano a 65.772 (ieri erano 69.410). I ricoveri, invece, sono oramai vicinissimi alla zona gialla: il totale dei pazienti è salito a 541 (+17 rispetto al giorno prima), dei quali 490 in reparti non critici (+15) e 51 in terapia intensiva (+2).

Da inizio epidemia, in Puglia, vi sono stati 367.476 casi Covid su 6.515.241 test eseguiti con 294.676 persone guarite e 7.028 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.