Individuati altri 265 casi Covid in Puglia (80 nel Barese). Tre decessi nelle ultime 24 ore

Sono 265 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 12 novembre 2021. Il tasso di positività odierno, su 19.628 test effettuati è dell'1,35%, in leggero aumento rispetto all'1,2% fatto registrare venerdì scorso.

In particolare si segnalano 80 nuovi casi in provincia di Bari, 7 nella Bat, 35 nel Brindisino, 58 nel Foggiano, 27 nel Leccese, 57 nel Tarantino e 1 per residenti fuori regione. Tre i decessi riportati nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi salgono a 3.631 (ieri erano 3.565). Sul fronte ricoveri, vi sono, al momento, 178 pazienti negli ospedali pugliesi (+4 rispetto a ieri), di cui 159 in aree non critiche (+4) e 19 in terapia intensiva (dato stabile). Da inizio epidemia sono 275.415 i casi totali su 4.418.835 test eseguiti con 264.923 persone guarite e 6.861 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.