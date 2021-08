Scoperti altri 361 casi Covid in Puglia. Una persona deceduta nelle ultime 24 ore, ricoverati in leggero calo

Il tasso di positività, su 14.333 test eseguiti, è del 2,52%, in aumento rispetto all'1,73% fatto registrare venerdì scorso in un contesto simile per arco settimanale

Sono 361 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 13 agosto 2021. Il tasso di positività, su 14.333 test eseguiti, è del 2,52%, in aumento rispetto all'1,73% fatto registrare venerdì scorso in un contesto simile per arco settimanale.

In particolare, si segnalano 82 nuovi positivi nel Barese, 78 nella Bat, 45 nel Brindisino, 41 in provincia di Foggia, 76 in provincia di Lecce, 28 in provincia di Taranto, 8 tra residenti fuori regione e 3 per provincia di definizione. Una sola vittima è stata registrata nelle ultime 24 ore.

le persone attualmente positive salgono a 3.960 (ieri erano 3,862) mentre i ricoverati scendono a 146 (-2) dei quali 125 in reparti ordinari Covid e 21 in terapia intensiva.

Salgono a 259.164 i casi totali, nonché a 3.050.742 i test eseguiti e a 248.526 le persone guarite. Aumentano a 6.677 le persone decedute. Scorporando i casi per provincia vi sono 96.442 contagi nel totali nel Barese, 26.430 nella Bat, 20.454 nel Brindisino, 45.889 nel Foggiano, 28.529 nel Leccese, 40.073 nel Tarantino, 906 per residenti fuori regione, 441 per provincia in corso di definizione.

