In Puglia 3.218 nuovi casi Covid e sette decessi. Tasso di positività in netto calo rispetto a sette giorni fa

Sono 3.218 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 13 gennaio 2022. Il tasso di positività odierno, su 74.753 test giornalieri è del 4,3%, in calo rispetto al 7.35% fatto registrare giovedì scorso su un numero sostanzialmente simile di test (poco più di 75mila)

Nel dettaglio sono stati individuati 1.224 casi nel Barese, 288 nella Bat, 312 nel Brindisino, 486 nel Foggiano, 614 nel leccese, 226 nel Tarantino, 54 per residenti fuori regione e 14 per provincia di definizione. Sette i decessi riportati nelle ultime 24 ore in Puglia.

Calano per il secondo giorno consecutivo gli attualmente positivi, scesi a 62.901 (ieri erano 65.772). In leggera salita, invece, i ricoveri, oggi a quota 548 (+7), di cui 495 in aree non critiche (+5) e 53 in terapia intensiva (+2).

Da inizio epidemia, in Puglia, vi sono stati 370.694 casi Covid su 6.589.994 test eseguiti con 300.754 persone guarite e 7.039 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.