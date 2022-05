In Puglia 2.599 nuovi casi Covid e 9 decessi. Curva dei ricoveri sempre più in discesa

Il bollettino di oggi: si segnalano 873 nuovi casi nel Barese, 142 nella Bat, 246 nel Brindisino, 308 nel Foggiano, 572 nel Leccese, 423 nel Tarantino, 27 per residenti fuori regione e 8 per provincia in corso di definizione