Scoperti 88 nuovi casi Covid in Puglia su poco meno di 7mila test. Tre decessi nelle ultime 24 ore, risalita dei ricoveri

Sono 88 i nuovi casi Covid scoperti in Puglia secondo il bollettino epidemiologico regionale del 13 settembre. In particolare, il tasso di positività, su 6.438 test eseguiti, è dell'1,37%, in calo rispetto all'1,54% fatto registrare lunedì scorso in condizioni simili per arco settimanale.

Nel dettaglio si segnalano 2 nuovi casi nel Barese, 1 nella Bat, 7 nel Brindisino, 24 nel Foggiano, 49 nel Leccese, 1 nel Tarantino e 4 per residenti fuori regione. Tre i decessi riportati: il totale da inizio pandemia sale a 6.750.

Le persone attualmente positive scendono a 3.681 (ieri erano 3.741). Crescono di 10 unità i ricoveri totali, a quota 213: in particolare, aumentano quelli nelle aree non critiche (193, ovvero +11 rispetto a ieri) e calano di un'unità quelli in terapia intensiva (20). Complessivamente da inizio pandemia sono 266.082 i casi totali su 3.454.109 test eseguiti e 255.651 sono le persone guarite.

Il bollettino odierno è disponibile a questo link.