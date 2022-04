In Puglia altri 14 decessi e 5.197 casi Covid. Calano i ricoverati nei reparti ordinari e gli attualmente positivi

In Puglia sono stati rilevati 5.197 nuovi casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 14 aprile 2022. Il tasso di positività odierno, calcolato su 31.920 test giornalieri, è del 16,28%, in calo rispetto al 18,13% di sette giorni fa, quando vi furono 5.578 casi su 30.759 test.

In particolare, si segnalano 1.910 nuovi casi nel Barese, 340 nella Bat, 557 nel Brindisino, 680 nel Foggiano, 986 nel Leccese, 681 nel Tarantino, 30 per residenti fuori regione e 13 per provincia in definizione. Quattordici, invece, i decessi riportati in Puglia nelle ultime 24 ore.

Scendono a 103.266 le persone attualmente positive (ieri erano 104.240). In calo anche i ricoveri, a quota 650 (--13), di cui 614 in aree non critiche (--13) e 36 in terapia intensiva (valore invariato). Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 992.477 casi Covid su 10.166.443 test eseguiti, con 881.089 persone guarite e 8.122 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.