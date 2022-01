In Puglia quasi 10mila nuovi casi Covid in un giorno e otto decessi. Sale la pressione su reparti ordinari e terapie intensive

Sono 9.757 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 14 gennaio 2022. I dati complessivi vedono, in aggiunta, altri 14.647 casi provenienti dai test antigenici rapidi effettuati nelle farmacie pugliesi e registrati nel sistema operativo della Regione, secondo le norme entrate in vigore dall'inizio dell'anno.

Il tasso di positività odierno, basato su 75.448 test e 9,757 casi, è del 12,93%, in calo rispetto al 15,49% di sette giorni fa con 35mila test circa. Otto, invece, i decessi riportati nelle ultime 24 ore nella regione.

Per via del recupero dei dati riguardanti i tamponi in farmacia salgono a 84.659 le persone attualmente positive. In aumento anche la pressione sugli ospedali: 586 i ricoverati, al momento, nelle strutture della regione, con un aumento di 38 rispetto al giorno precedente. Di queste 530 sono in area non critica (+35) e 56 in terapia intensiva (+3).

Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 395.100 casi Covid su 6.665.442 test eseguiti con 303.394 persone guarite e 7.047 decedute.