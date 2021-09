In Puglia altri 187 casi Covid e 4 decessi. In calo ricoveri e attualmente positivi

In particolare, si segnalano 44 nuovi casi nel Barese, 43 nella Bat, 18 nel Brindisino, 28 el Foggiano, 33 nel Leccese, 19 nel Tarantino, 2 per provincia non ancora definita

Sono 187 i nuovi casi di Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 14 settembre 2021. Il tasso di positività, su 15.099 test eseguiti, è dell'1,24%, in aumento rispetto allo 0,87% fatto registrare martedì scorso in condizioni simili per arco settimanale.

In particolare, si segnalano 44 nuovi casi nel Barese, 43 nella Bat, 18 nel Brindisino, 28 el Foggiano, 33 nel Leccese, 19 nel Tarantino, 2 per provincia non ancora definita.

Quattro i decessi nelle ultime 24 ore per un totale, da inizio pandemia, di 6.754 morti. Calano a 203 (-10 rispetto a ieri) i ricoverati complessivi, di cui 183 in reparti non critici (-10) e 20 in terapia intensiva (valore stazionario). Scendono a 3.589 le persone attualmente positive (-92). Complessivamente, da inizio pandemia, sono 266.269 i casi totali su 3.469.208 test eseguiti con 255.926 persone guarite.