Scoperti 184 nuovi casi Covid in Puglia su circa 12mila test, tasso di positività all'1,54%. Una vittima nelle ultime 24 ore

Sono 184 i nuovi casi Covid rilevati in Puglia nel bollettino di Ferragosto emesso dalla Regione. Il tasso di positività, su 11.910 tamponi eseguiti, è dell'1,54%, in leggero calo rispetto all'1,66% fatto registrare domenica scorsa in condizioni simili per arco settimanale.

In particolare, si segnalano 46 nuovi casi nella provincia di Bari, 48 nella Bat, 8 nel Brindisino, 31 nel Foggiano, 41 nel Leccese, 7 nel Tarantino e 3 per residenti fuori regione. Un decesso è stato rilevato nelle ultime 24 ore, prortando il totale delle vittime a 6.678.

Sono 4.208 le persone attualmente positive (ieri erano 4.107) di cui 150 ricoverati (+1). Tra questi 22 sono in terapia intensiva e 128 in reparti ordinari. Salgono a 259.682 i casi totali, nonché a 3.079.519 i test eseguiti e a 248.792 le persone guarite.

Per quanto riguarda i casi suddivisi a seconda della provincia vi sono 96.552 contagi nel totali nel Barese, 26.563 nella Bat, 20.508 nel Brindisino, 45.947 nel Foggiano, 28.656 nel Leccese, 40.106 nel Tarantino, 915 per residenti fuori regione, 435 per provincia in corso di definizione.

