Altri 345 casi Covid in Puglia e 22 decessi. Calano ancora una volta i ricoveri e i positivi scendono di mille unità

In Puglia altri 345 casi Covid su 2971 test, numero molto basso come di consueto nei giorni dopo il fine settimana. E' quanto afferma il bollettino epidemiologico per il 15 febbraio diramato dalla Regione. In tutto vi sono stati 115 nuovi casi in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 6 nella Bat, 95 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 53 in provincia di Taranto. A questi vanno aggiunti 2 casi di residenza non nota e 1 caso di residente fuori regione.

Sono stati registrati 22 decessi: 1 in provincia di Bari, 3 nella Bat, 7 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Calano ancor ai ricoveri, scesi a 1504 (+16 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.438.375 test. Ad oggi sono 91.416 sono i pazienti guariti mentre 40.464 sono i casi attualmente positivi, oltre mille in meno rispetto a ieri. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 135.501, così suddivisi: 51.416 nella provincia di Bari, 14.667 nella Bat, 9.938 nella provincia di Brindisi, 28.000 nella provincia di Foggia, 11.469 nella provincia di Lecce, 19.301 nella provincia di Taranto, 565 attribuiti a residenti fuori regione, 145 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 15.2.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/2DYsM