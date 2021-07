In Puglia 42 nuovi casi Covid e due decessi. Scende il tasso di positività, i ricoverati tornano sotto quota 80

Sono 42 i nuovi casi Covid individuati in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 15 giugno 2021. Il tasso di positività, su 6.085 test eseguiti, è dello 0,69%, in calo rispetto allo 0,95% fatto registrare giovedì scorso in condizioni simili per arco settimanale. In particolare, si segnalano 5 nuovi positivi in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 2 nella Bat, 7 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, nonché un caso attribuito a provincia non nota. Sono stati registrati 2 decessi, di cui uno nella Bat e uno in provincia di Lecce.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.761.070 test. Ad oggi sono 245.690 i pazienti guariti. Salgono leggermente a 1.651 i casi attualmente positivi (+4 rispetto a ieri) mentre calano di quattro unità, a 76, i pazienti ricoverati, Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.999, così suddivisi: 95.327 nella provincia di Bari, 25.622 nella Bat, 19.872 nella provincia di Brindisi, 45.226 nella provincia di Foggia, 27.157 nella provincia di Lecce, 39.596 nella provincia di Taranto, 822 attribuiti a residenti fuori regione, 377 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 15.7.2021 è disponibile a questo link.