In Puglia individuati 189 nuovi casi Covid con altri 4 decessi. Netto calo degli attualmente positivi

Sono 189 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 15 settembre 2021. A fronte di 13.864 test effettuati, il tasso di positività odierno è ell'1,36%, in calo rispetto all'1,6% fatto registrare mercoledì scorso in condizioni simili per arco settimanale.

Nel dettaglio, si segnalano 35 nuovi casi in provincia di Bari, 11 nell Bat, 9 nel Brindisino, 24 nel Foggiano, 73 nel Leccese, 30 nel Tarantino, 2 per residenti fuori regione e 5 per provincia di definizione. Quattro i deessi nelle ultime 24 ore per un totale di 6.758 da inizio pandemia.

Le persone attualmente positive calano a 3.353 (ieri erano 3.589). I ricoveri totali sono 205 (+2), dei quali 186 in area non critica (+3) e 19 in terapia intensiva (-1).

Complessivamente sono 266.458 i casi totali su 3.483.072 test eseguiti e 256.347 persone guarite. Il bollettino epidemiologico pugliese per il 15 settembre 2021 è disponibile a questo link.