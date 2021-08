Individuati altri 103 casi Covid in Puglia. Aumentano i ricoveri, cala il tasso di contagi rispetto a una settimana fa

Per quanto riguarda i casi, nel dettaglio si registrano 14 nuovi contagi nel Barese, 9 nella Bat, 23 nel Brindisino, 21 nel Foggiano, 31 nel Leccese, 2 nel Tarantino, 2 di residenti fuori regione e 1 per provincia di definizione

Sono 103 i nuovi casi Covid individuati in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 16 agosto 2021. Il tasso di positività, su 5.903 tamponi effettuati. è dell'1,74%, in deciso calo rispetto al 2,62% di lunedì scorso in condizioni simili per arco settimanale. Zero i decessi riportati, per un totale fermo a 6.682.

Per quanto riguarda i casi, nel dettaglio si registrano 14 nuovi contagi nel Barese, 9 nella Bat, 23 nel Brindisino, 21 nel Foggiano, 31 nel Leccese, 2 nel Tarantino, 2 di residenti fuori regione e 1 per provincia di definizione. Sono 4.235 le persone attualmente positive (ieri erano 4.208) mentre i ricoverati salgono a 159 (+9), di cui 23 in terapia intensiva.

Aumentano a 59.785 i casi totali con 3.085.424 di est eseguiti e salgono a 248.868 le persone guarite. In particolare, per provincia, il totale dei contagiati vede 96.566 casi nel Barese, 26.572 nella Bat, 20.531 in provincia di Brindisi, 45.968 nel Foggiano, 28.687 nel Leccese, 40.108 nel Tarantino, 917 per residenti fuori regione e 436 per provincia di definizione.

Il bollettino odierno è disponibile a questo link.