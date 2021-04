Cinquanta nuovi decessi Covid in Puglia, registrati altri 1537 casi. Il tasso di positività è all'11,47%

I numeri del bollettino regionale per il 16 aprile 2021. Ventidue morti in provincia di Bari, 5 nella Bat, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. I ricoverati salgono a 2178 (+ 13 rispetto a ieri)

Sono 1.537 i nuovi casi registrati di Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 16 aprile 2021. Il numero dei test effettuati è di 13.399, per un tasso di positività dell'11,47%, in calo rispetto al 12,54% di venerdì scorso. L'incidenza dei casi negli ultimi sette giorni su 100mila abitanti scende a 255 (ieri era 261). Complessivamente si segnalano 562 nuovi contagi in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia BAT, 266 in provincia di Foggia, 161 in provincia di Lecce, 328 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Il conto dei decessi è ancora alto con 50 morti registrati nell'ultima giornata: di questi 22 sono in provincia di Bari, 5 nella Bat, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. I ricoverati salgono a 2178 (+ 13 rispetto a ieri) Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.061.325 test. Ad oggi 160.424 sono i pazienti guariti mentre 51.594 sono i casi attualmente positivi (ieri erano 51.726)

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 217.428 così suddivisi: 84.386 nella provincia di Bari, 21.142 nella Bat, 15.920 nella provincia di Brindisi, 39.668 nella provincia di Foggia, 21.122 nella provincia di Lecce, 34.130 nella provincia di Taranto, 727 attribuiti a residenti fuori regione, 333 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 16.4.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/BQ1Ec