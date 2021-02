In Puglia altri 694 casi Covid e 34 decessi. Tasso di positività sotto il 7% e ricoverati in calo

Complessivamente vi sono 237 nuovi casi in provincia di Bari, 82 in provincia di Brindisi, 48 nella Bat, 96 in provincia di Foggia, 48 in provincia di Lecce, 179 in provincia di Taranto, 3 per residenti fuori regione, 1 di provincia di residenza non nota.

In Puglia sono stati scoperti altri 694 casi positivi di Covid su 10100 tamponi, con un tasso di positività pari al 6,87%. E' quanto emerge dal bollettino epidemiologico regionale del 16 febbraio 2021. Complessivamente vi sono 237 nuovi casi in provincia di Bari, 82 in provincia di Brindisi, 48 nella Bat, 96 in provincia di Foggia, 48 in provincia di Lecce, 179 in provincia di Taranto, 3 per residenti fuori regione, 1 di provincia di residenza non nota.

Registrati altri 34 decessi: 11 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 15 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. In calo i ricoveri complessivi: oggi sono a quota 1480, ventiquattro in meno di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.448.475 test. Ad oggi 93.352 sono i pazienti guariti mentre scendono a 39.188 i casi attualmente positivi con un calo di altre 2mila unità circa.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 136.195, così suddivisi: 51.653 nella provincia di Bari, 14.715 nella Bat, 10.020 nella provincia di Brindisi, 28.096 nella provincia di Foggia, 11.517 nella provincia di Lecce, 19.480 nella provincia di Taranto, 568 attribuiti a residenti fuori regione, 146 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 16.2.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/ZGK0B