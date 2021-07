Individuati 46 nuovi casi Covid in Puglia. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, prosegue la discesa dei ricoveri

In particolare, si segnalano 10 nuovi casi in provincia di Bari, 7 in provincia di Brindisi, 5 nella Bat, 9 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto

Sono 46 i nuovi casi Covid in Puglia, segnalati attraverso il bollettino epidemiologico regionale del 16 luglio 2021. Il tasso di positività odierno, su 6.156 test eseguiti, è dello 0,75%, identico a quello fatto registrare venerdì scorso con simili condizioni di arco settimanale.

In particolare, si segnalano 10 nuovi casi in provincia di Bari, 7 in provincia di Brindisi, 5 nella Bat, 9 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Non è stato registrato nessun decesso. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.767.226 test. Ad oggi 245.746 sono i pazienti guariti mentre sono 1.641 i casi attualmente positivi, dieci in meno di ieri. I ricoverati scendono di due unità a quota 74. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.045, così suddivisi: 95.337 nella provincia di Bari, 25.627 nella Bat, 19.879 nella provincia di Brindisi, 45.235 nella provincia di Foggia, 27.169 nella provincia di Lecce, 39.599 nella provincia di Taranto, 824 attribuiti a residenti fuori regione, 375 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 16.7.2021 è disponibile a questo link.