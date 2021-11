Altri 161 casi Covid in Puglia e tre decessi. Leggera risalita dei ricoveri ma curva settimanale in lieve calo

In Puglia sono 161 i nuovi casi Covid rilevati secondo il bollettino epidemiologico regionale del 16 novembre. Il tasso di positività, su 21.059 test eseguiti, è dello 0,76%, in calo rispetto all'1,08% fatto registrare martedì scorso, quando furono effettuati circa 22mila tamponi.

Nel dettaglio si segnalano 41 nuovi casi nel Barese, 9 nella Bat, 18 nel Brindisino, 5 nel Foggiano, 16 nel Leccese, 44 nel Tarantino, 3 per residenti fuori regione e 25 per provincia di definizione. Tre i decessi registrati nelle ultime 24 ore, portando il totale delle vittime, da inizio epidemia nella regione, a 6.865. Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 276.109 casi Covid su 4.493.976 test eseguiti.

Calano nettamente a 3.687 le persone attualmente positive (-134) anche per l'effetto guariti (saliti a 265.557, + 292). Per quanto riguarda i ricoverati, vi sono 187 persone negli ospedali pugliesi (+4), di cui 166 in area non critica (4) e 21 in terapia intensiva (valore stabile). Il bollettino Covid Puglia odierno è disponibile a questo link.