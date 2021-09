I nuovi casi Covid in Puglia sono 248. Stabili i ricoveri, in salita il tasso di positività su base settimanale

Nel dettaglio si segnalano 53 nuovi casi nel Barese, 32 nella Bat, 40 nel Brindisino, 43 nel Foggiano, 59 nel Leccese, 14 nel Tarantino, 5 contagi per residenti fuori regione e 2 per provincia di definizione

In Puglia sono stati individuati 248 nuovi casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico del 16 settembre 2021. In particolare, su 13.931 test eseguiti, il tasso di positività odierno è dell'1,78%, in aumento rispetto all'1,25% fatto registrare giovedì scorso in condizioni simili per arco settimanale.

Nel dettaglio si segnalano 53 nuovi casi nel Barese, 32 nella Bat, 40 nel Brindisino, 43 nel Foggiano, 59 nel Leccese, 14 nel Tarantino, 5 contagi per residenti fuori regione e 2 per provincia di definizione. Nelle ultime 24 ore vi è stato un decesso: il totale da inizio epidemia è di 6.759.

Le persone attualmente positive salgono a 3.368 (+15). Sul fronte ospedaliero le persone al momento ricoverate sono 204 (-1), di cui 184 in area non critica (-2) e 20 in terapia intensiva (+1). Ad oggi i casi totali sono 266.706 su 3.497.003 test eseguiti e con 256.579 persone guarite. Il bollettino epidemiologico odierno è disponibile a questo link.