Individuati altri 3.793 casi Covid in Puglia, sette decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue la discesa di ricoveri e positivi

In Puglia sono stati registrati 3.793 nuovi casi Covid, secondo i numeri del bollettino epidemiologico regionale del 17 aprile 2022. Il tasso di positività odierno, basato su 23.309 test, è del 16,27%, in leggero calo rispetto al 16,37% fatto registrare una settimana fa con circa 4.100 casi su poco più di 25mila tamponi.

In particolare, si segnalano 1.412 nuovi casi nel Barese, 204 nella Bat, 429 nel Brindisino, 434 nel Foggiano, 727 nel Leccese, 525 nel Tarantino, 56 per residenti fuori regione e 6 per provincia in corso di definizione. Sette le persone decedute in Puglia nelle ultime 24 ore.

Scendono a 100.742 le persone attualmente positive (ieri erano 101.285). In calo anche i ricoveri: al momento vi sono 635 persone in reparti Covid (-4 rispetto al giorno prima), di cui 602 in area non critica (-4) e 33 in terapia intensiva (+4).

Da inizio epidemia in Puglia sono 1.005.981 i casi totali Covid su 10.240.923 di test eseguiti, con 897.076 persone guarite e 8.163 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.