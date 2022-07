In Puglia 4.765 nuovi casi e due decessi. Scendono ancora gli attualmente positivi

In Puglia sono stati individuati 4.765 casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 17 luglio 2022. Il tasso di positività odierno, basato su 19.779 casi odierni, é del 24,09 per cento, in calo rispetto la 28,33 per cento di una settimana fa, quando vi furono 6.275 casi su 22.149 test.

In particolare, vi sono stati 1.396 casi nel Barese, 418 nella Bat, 480 nel Brindisino, 468 nel Foggiano, 1.109 nel Leccese, 798 nel Tarantino, 82 per residenti fuori regione, 14 per provincia in definizione.

Scendono a 92.345 le persone attualmente positive (92.732). I ricoverati sono 531 (+14) di cui 514 in area non critica (+14) e 17 in terapia intensiva (valore invariato). Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 1.332.178 casi su 11.817.103, test eseguiti, con 1.231.104 persone guarite, ll e 8.729 decedute.