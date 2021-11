In Puglia 379 nuovi contagi (120 nel Barese). Risale la curva settimanale ma calano i ricoveri

Sono 379 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 17 novembre 2021. Il tasso di positività odierno, su 22.116 test giornalieri, è dell'1,71%, in aumento rispetto all'1,3% fatto registrare mercoledì scorso con un numero simile di tamponi.

Nel dettaglio sono stati individuati 120 casi nel Barese, 37 nella Bat, 18 nel Brindisino, 44 nel Foggiano, 59 nel Leccese, 89 nel Tarantino, 3 per residenti fuori regione e 9 per provincia di definizione. Due le persone decedute in Puglia nelle ultime 24 ore.

Salgono a 3.784 le persone attualmente positive (ieri erano 3.687). I ricoverati calano a 180 (-7) di cui 160 in aree non critiche (-6) e 20 in terapia intensiva (-1). Complessivamente, da inizio epidemia in Puglia, sono 276.488 i casi totali su 4.516.092 test eseguiti con 265.837 persone guarite e 6.867 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.