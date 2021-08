In Puglia altri 358 casi Covid e tasso di positività al 2,46%. Due nuovi decessi nelle ultime 24 ore

Nel dettaglio si segnalano 92 casi in provincia di Bari, 104 nella Bat, 28 nel Brindisino, 22 nel Foggiano, 92 nel Leccese, 18 nel Tarantino, 5 per residenti fuori regione. Dal calcolo totale sono stati tolti 3 casi tra quelli per provincia in corso di definizione

Sono 358 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 18 agosto 2021. Il tasso di positività odierno, su 14.554 test eseguiti, è del 2,46%, in leggero aumento rispetto al 2,25% fatto registrare mercoledì scorso con condizioni simili per arco settimanale.

Nel dettaglio si segnalano 92 casi in provincia di Bari, 104 nella Bat, 28 nel Brindisino, 22 nel Foggiano, 92 nel Leccese, 18 nel Tarantino, 5 per residenti fuori regione. Dal calcolo totale sono stati tolti 3 casi tra quelli per provincia in corso di definizione.

I nuovi decessi sono 2 per un totale dall'inizio della pandemia di 6.686. Salgono a 4.321 le persone attualmente positive (ieri erano 4.201). I ricoverati in tutto sono 163 (+3) con 140 persone ricoverate in area non critica e 23 in terapia intensiva (quest'ultimo dato è stabile). Aumentano a 260.308 i casi totali con 3.113.265 test eseguiti e 249.301 persone guarite.

Il bollettino epidemiologico del 18 agosto è disponibile a questo link.