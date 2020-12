Nuovi casi Covid in Puglia a 1314. Risale il rapporto tra positivi e test, calano ancora una volta i ricoverati

Sono 1314 i nuovi casi Covid in Puglia a fronte di 9346 test effettuati: è il bilancio del bollettino regionale per il 18 dicembre. Complessivamente sono stati registrati 486 nuovi positivi in provincia di Bari, 102 in provincia di Brindisi, 136 nella Bat, 320 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 168 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 7 provincia di residenza non nota. Risale, rispetto a ieri, il rapporto dei positivi rispetto ai test effettuati.

Ventinove i decessi nelle ultime 24 ore: 7 in provincia di Bari, 11 nella Bat, 2 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 940.923 test. In tutto sono 23.462 i pazienti guariti mentre 52.834 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoverati, a quota 1631 rispetto ai 1653 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 78.426, così suddivisi: 30.110 nella Provincia di Bari, 9.117 nella Bat, 5.791 nella Provincia di Brindisi, 17.362 nella Provincia di Foggia, 6.205 nella Provincia di Lecce, 9.312 nella Provincia di Taranto, 462 attribuiti a residenti fuori regione,. 67 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 18.12.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/aV2wl