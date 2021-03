I nuovi casi giornalieri Covid in Puglia sfondano quota 2mila. Oltre mille nuovi positivi in 24 ore nel Barese

I numeri del bollettino epidemiologico: registrati ben 2082 casi si 11211 test effettuati, pari al 18,57% dei tamponi presi in considerazione. Unico dato in controtendenza è la leggera diminuzione dei ricoveri

Sfonda quota duemila la quota giornaliera di casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 18 marzo 2021. Registrati ben 2082 casi si 11211 test effettuati, pari al 18,57% dei tamponi presi in considerazione. Particolarmente colpita la provincia di Bari con 1048 casi segnalati. Spostandoci alle altre province vi sono stati 141 nuovi casi in provincia di Brindisi, 115 nella Bat, 253 in provincia di Foggia, 191 in provincia di Lecce, 321 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota. Un dato preoccupante sottolineato dall'assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, che rimarca come questi numeri siano frutto "dei comportamenti generali tenuti durante la zona gialla".

Sono stati registrati anche 27 decessi: 8 in provincia di Bari, 8 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto. In discesa, dopo giorni di crescita ininterrotta, i ricoveri, passati a 1801 (-9)

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.731.033 test. Ad oggi sono 126.314 i pazienti guariti mentre sono 40.507 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 171.215 così suddivisi: 67.015 nella provincia di Bari, 17.284 nella Bat, 12.375 nella èrovincia di Brindisi, 32.649 nella provincia di Foggia, 15.270 nella provincia di Lecce, 25.724 nella provincia di Taranto, 641 attribuiti a residenti fuori regione, 257 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 18.3.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/une9a