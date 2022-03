In Puglia 8521 casi Covid e 10 decessi. Quasi un tampone su 4 è positivo

In Puglia sono stati individuati altri 8.521 casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 18 marzo 2022. Il tasso di positività odierna, basato su 36.065 test, è del 23,63%, in aumento rispetto al 16,7% fatto registrare 7 giorni fa.

In particolare, si segnalano 2.603 decessi nel Barese, 578 nella Bat, 711 nel Brindisino, 1.031 nel Foggiano, 2.616 nel Leccese, 926 nel Tarantino, 45 per residenti fuori regione e 11 per provincia in definizione. Dieci i decessi riportati in Puglia nelle ultime 24ore.

Salgono a 96.493 le persone attualmente positive (ieri erano 92.101). In ascesa anche le persone al momento ricoverate che passano a 589 (+ 12 rispetto ai 577 di ieri), di cui 560 in area non critica (+10) e 29 in terapia intensiva (+2).

Da inizio epidemia in Puglia sono stati scoperti 822.949 casi Covid su 9.249.983 test eseguiti, con 718.606 persone guarite e 7.850 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.