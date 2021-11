In Puglia 6 decessi e altri 233 casi Covid. Netto calo dei ricoverati in terapia intensiva e nei reparti ordinari

In Puglia ci sono 233 nuovi casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 18 novembre 2021. Il tasso di positività, su 21.385 test effettuati, è del'1,09%, in calo rispetto all'1,21% fatto registrare giovedì scorso.

Nel dettaglio sono stati scoperti 49 positivi nel Barese, 1 nella Bat, 41 nel Brindisino, 34 nel Foggiano, 64 nel Leccese, 42 nel Tarantino, 3 per residenti fuori regione. Dal computo totale è stato tolto un caso precedentemente non collocato tra le province. Sei i decessi in Puglia nelle ultime 24 ore.

Salgono a 3.806 le persone attualmente positive (ieri erano 3.784). Netto calo, invece, per i ricoveri: al momento sono 167 (-13), di cui 152 in area non critica (-8) e 15 in terapia intensiva (-5). Da inizio epidemia in Puglia sono 276.721 i casi totali su 4.537.477 test eseguiti con 266.042 persone guarite e 6.873 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.