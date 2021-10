In Puglia 42 nuovi casi Covid e nessun decesso. Effetto tamponi green pass: tasso di positività crolla allo 0,28%

Sono 42 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 18 ottobre 2021. Il tasso odierno di positività, su 14.768 test effettuati,è dello 0,28%, in netto calo rispetto all'1% fatot registrare lunedì scorso ma con la metà dei tamponi rispetto a oggi (circa 7mila), effetto dei test effettuati da chi non si è ancora vaccinato per ottenere i green pass necessari da venerdì scorso anche per andare a lavorare.

In particolare si segnalano 15 casi nel Barese, 14 nel Foggiano, 12 nel Leccese e 1 nel Tarantino. Non vi sono stati decessi nelle ultime 24 ore. Scendono a 2.123 le persone attualmente positive (ieri erano 2.159). I ricoverati attuali calano a 147 (-5 rispetto a ieri) di cui 129 (-5) in area critica e 18 in terapia intensiva (valore invariato). Da inizio epidemia sono 270.475 i casi totali su 3.926.476 test eseguiti con 261.536 persone guarite e 6.816 decedute.