In Puglia altri 9.433 casi Covid e dieci decessi. Un terzo dei nuovi contagi rilevato nel Barese

In Puglia sono stati individuati 9.433 nuovi casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 19 gennaio 2022. Il tasso di positività odierno, su 94.146 test effettuati, è del 10,02%, in deciso aumento rispetto al 4,45% fatto registrare mercoledì scorso, quando vi furono 3.993 casi su circa 86mila tamponi.

In particolare, si segnalano 3.072 nuovi casi nel Barese, 1.068 nella Bat, 837 nel Brindisino, 1.425 nel Foggiano, 1.651 nel Leccese, 1.281 nel Tarantino, 52 per residenti fuori regione, 47 per provincia di definizione. Dieci i decessi riportati nelle ultime 24 ore nella regione.

Le persone attualmente positive in Puglia sono 139.003 (ieri erano 133.344). In salita anche i ricoveri. con 734 pazienti, al momento, nelle strutture della regione, 15 in più rispetto a ieri: di questi, 665 sono nei reparti ordinari (+10) e 69 in terapia intensiva (+4).

Da inizio epidemia, in Puglia, vi sono stati 487.146 casi Covid, su 7.015.998 test eseguiti con 341.059 persone guarite e 7.084 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.