In Puglia altri 1.868 casi Covid e 13 decessi. Crolla il numero degli attualmente positivi, netto calo dei ricoveri

Sono 1.868 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 19 maggio 2022. Il tasso di positività odierno, basato au 15.638 test effettuati, è dell'11,95%, in calo rispetto al 16,02% di una settimana fa, quando vi furono 2.880 casi su 17.976 tamponi.

In particolare si segnalano 650 nuovi casi nel Barese, 127 nella Bat, 146 nel Brindisino, 243 nel Foggiano, 394 nel Leccese, 293 nel Tarantino, 11 per residenti fuori regione e 4 per provincia in definizione. Tredici, invece, i decessi riportati in Puglia nelle ultime 24 ore.

Crollano a 45.581 le persone attualmente positive (ieri erano 86.616), soprattutto per l'effetto della 'bonifica' sui casi pendenti, quelli che risultavano ancora non guariti dopo oltre 30 giorni, con un abbassamento drastico di circa 40mila unità. Scendono anche i ricoverati: al momento sono 417 (-31), di cui 395 in area non critica (-26) e 22 in terapia intensiva (-5). Da inizio epidemia, in Puglia, vi sono stati 1.116.827 casi Covid su 10.884.285, con 1.062.813 persone guarite e 8.433 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.