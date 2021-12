In Puglia 305 nuovi casi Covid e tasso di positività all'1,34%. Tre decessi nelle ultime 24 ore

Sono 305 i nuovi casi Covid rilevati in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 2 dicembre 2021. In particolare, il tasso di positività odierno, calcolato su 22.688 test effettuati, è dell'1,34, in aumento rispetto allo 0,99% di giovedì scorso, quando i test furono circa 23.500.

In particolare, si segnalano 36 nuovi casi nel Barese, 14 nella Bat, 32 nel Brindisino, 107 nel Foggiano, 76 nel Leccese, 39 nel Tarantino e 1 per residenti fuori regione. Tre le vittime riportate in Puglia nelle ultime 24 ore.

Le persone attualmente positive salgono a 4.250 (ieri erano 4.118). Sul fronte ricoveri di sono 152 persone negli ospedali della regione (-3 rispetto al giorno prima) di cui 131 in area non critica (-3) e 21 nelle terapie intensive (dato stabile). Da inizio epidemia in Puglia sono 280.056 i casi totali Covid rilevati su 4.823.363 test eseguiti con 268.917 persone guarite e 6.889 decedute.