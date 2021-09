Individuati 201 nuovi casi Covid in Puglia, 56 tra Bari e provincia. Il tasso di positività giornaliero è all'1,34%

Salgono leggermente presenze negli ospedali: il totale odierno dei ricoverati è di 256 (+2) di cui 232 in area non critica (-2) e 24 in terapia intensiva (+4)

Sono 209 i nuovi casi Covid registrati in Puglia secondo il bollettino epidemiologico del 2 settembre 2021. Il tasso di positività, su 15.655 test effettuati, è dell'1,34%, in decisa diminuzione rispetto al 2,11% di giovedì scorso in condizioni simili per arco settimanale. In particolare, si segnalano 56 nuovi casi nel Barese, 26 nella Bat, 28 nel Brindisino, 37 nel Foggiano, 63 nel Leccese, 14 nel Tarantino. A questi vanno tolti 15 casi tra quelli per provincia di definizione.

Una persona è deceduta nelle ultime 24 ore: il totale delle vittime da inizio pandemia in Puglia è di 6.714. Scendono a 4.419 le persone attualmente positive (ieri erano 4.500). Salgono leggermente presenze negli ospedali: il totale odierno dei ricoverati è di 256 (+2) di cui 232 in area non critica (-2) e 24 in terapia intensiva (+4). I casi totali sono 264.061 su 3.312.305 test eseguiti con 252.928 persone guarite.

