I nuovi casi Covid in Puglia sono 347 con 2 decessi. Salgono (+10) i ricoveri complessivi

Sono 347 i nuovi casi Covid scoperti in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 20 agosto. Il tasto di positività, calcolato su 14.160 test eseguiti, è del 2,45%, in leggero calo rispetto al 2,52% di venerdì scorso, in condizioni simili per arco settimanale.

In particolare, si segnalano 54 nuovi positivi nel Barese, 90 nella Bat, 42 nel Brindisino, 39 nel Foggiano, 87 nel Leccese, 26 nel Tarantino e 12 per residenti fuori regione. Al totale odierno vanno tolti 3 casi per provincia in corso di definizione. Due i deceduti nelle ultime 24 ore per un totale da inizio epidemia di 6.690. I guariti, invece, sono 249.703

Gli attualmente positivi salgono a 4.479 (ieri erano 4.334) mentre i ricoverati complessivi raggiungono quota 178 (+10) di cui 156 in area non critica (+11) e 22 in terapia intensiva (-1). I casi totali salgono a 260.872 con 3.140.186 test eseguiti.

Suddividendo i casi totali per provincia notiamo 96.768 contagi nel Barese, 26.826 nella Bat, 20.644 in provincia di Brindisi, 46.077 nel Foggiano, 28.986 nel Leccese, 40.191 nel Tarantino nonché 941 di residenti fuori regione e 439 per provincia di definizione.

Il bollettino odierno è disponibile a questo link.