Scoperti 60 nuovi casi Covid in Puglia su circa 7mila test. Confronto settimanale: tasso di positività in forte calo

Sono 60 i nuovi casi di Covid registrati in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 20 settembre 2021. Il tasso di positività odierno, su 7.182 test effettuati, è dello 0,84%, in netto calo rispetto all'1,37% fatto registrare lunedì scorso in condizioni simili per arco settimanale.

Nel dettaglio si segnalano 7 casi in provincia di Bari, 1 nella Bat, 2 nel Brindisino, 29 nel Foggiano, 17 nel Leccese, 3 nel Tarantino, 2 per residenti fuori regione. Al totale odierno è stato tolto un caso la cui provincia, in precedenza, non era stata ancora definita. Nessun decesso nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi scendono a quota 3.251 (-47 rispetto a ieri). Il totale dei ricoverati sale a 214 (+8) di cui 194 nei reparti ordinari (+7) e 20 in terapia intensiva (+1). Ad oggi sono 67.261 i casi totali su 3.546.252 test eseguiti. Complessivamente, da inizio epidemia, sono 257.246 le persone guarite e 6.764 quelle decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.