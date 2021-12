Scoperti altri 673 casi Covid in Puglia (su quasi 30mila tamponi). In ascesa ricoveri nei reparti ordinari e tasso di positività

In Puglia sono stati individuati 673 nuovi casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 21 dicembre 2021. Il tasso di positività odierno, sulla ragguardevole cifra di 29.928 test effettuati, è del 2,25%, in deciso aumento rispetto all',148% fatto registrare martedì scorso su circa 27mila test.

In particolare, si segnalano 129 positivi nel Barese, 90 nella Bat, 57 nel Brindisino, 85 nel Foggiano, 199 nel Leccese, 99 nel Tarantino, 13 per residenti fuori regione e 1 per provincia in definizione. Quattro i decessi riportati in Puglia nelle ultime 24 ore.

Salgono a 7.723 le persone attualmente positive (ieri erano 7.440). In aumento anche i ricoveri: al momento vi sono 188 pazienti in ospedale (+10 rispetto a ieri), di cui 167 in area non critica (-15) e 21 in terapia intensiva (-5). Da inizio pandemia in Puglia sono stati registrati 288.242 casi Covid su 5.243.735 test eseguiti con 273.574 persone guarite e 6.945 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.