In Puglia altri 3.020 casi Covid e 4 decessi. I ricoverati attuali tornano sopra quota 600

Sono 3.020 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 21 marzo 2022. Il tasso di positività odierno, basato su 20.004 casi, è del 15,1%, in leggero aumento rispetto al 15,04% di sette giorni fa quando vi furono circa 3.300 casi su oltre 22mila test.

In particolare, si segnalano 846 casi nel Barese, 261 nella Bat, 264 nel Brindisino, 310 nel Foggiano, 1.065 nel Leccese, 252 nel Tarantino, 12 per residenti fuori regione e 10 per provincia in definizione. Quattro persone sono decedute nelle ultime 24 ore in Puglia.

Salgono a 104.084 le persone attualmente positive (ieri erano 102.486). In aumento anche le persone al momento ricoverate, oggi complessivamente 601 (ieri erano 589), di cui 575 in area non critica (+13) e 26 in terapia intensiva (-1).

Da inizio epidemia, in Puglia, vi sono stati 839.825 casi Covid su 9.335.454 test eseguiti, con 727.879 persone guarite e 7.862 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.