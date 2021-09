In Puglia individuati altri 196 casi Covid, tre decessi nelle ultime 24 ore. In netto calo i ricoverati

Suddividendo i casi per provincia abbiamo 92 nuovi contagi nel Barese, 10 nella Bat, 15 nel Brindisino, 21 nel Foggiano, 40 nel Leccese, 13 nel Tarantino e 5 per residenza fuori regione

Sono 196 i nuovi casi Covid registrati in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 22 settembre 2021. Il tasso di positività odierno, su 12.337 test effettuati, è dell'1,59%, in leggero aumento rispetto all'1.36% fatto registrare mercoledì scorso in condizioni simili per arco settimanale seppur con circa 1.500 tamponi effettuati in più-

Suddividendo i casi per provincia abbiamo 92 nuovi contagi nel Barese, 10 nella Bat, 15 nel Brindisino, 21 nel Foggiano, 40 nel Leccese, 13 nel Tarantino e 5 per residenza fuori regione. I nuovi decessi sono 3 , per un totale, da inizio epidemia, di 6.768 morti.

Le persone attualmente positive calano a 3.048 (ieri erano 3.125). In netta discesa, invece, i ricoveri, complessivamente a quota 201 (-17), di cui 181 in area non critica (-15) e 20 in terapia intensiva (-2). Salgono a 267.567 i casi totali di Covid da inizio epidemia su 3.573.025 di test eseguiti con 257.751 persone guarite. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.