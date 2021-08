Scoperti altri 144 casi Covid in Puglia. Tasso di positività vicino al 2%, nessun decesso nelle ultime 24 ore

Salgono a 186 (+11) i ricoverati nei reparti ordinari Covid mentre restano invariati a 22 quelli in terapia intensiva, per un totale di 204

Sono 144 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 23 agosto 2021. Il tasso di positività odierno, su 7.286 test eseguiti, è dell'1,98%, in leggero aumento rispetto all'1,74% fatto registrare lunedì scorso in condizioni simili per arco settimanale.

Nel dettaglio si segnalano 26 nuovi casi nel Barese, 17 nella Bat, 7 nel Brindisino, 53 nel Foggiano, 46 nel Leccese, 4 nel Tarantino. Per altri 8 è stata definita la provincia di appartenenza. I casi totali sono in tutto 261.641 su 3.176.951 di test eseguiti e 250.316 persone guarite

Nessun decesso nelle ultime 24 ore con il totale da inizio pandemia invariato a 6.694. Salgono a 186 (+11) i ricoverati nei reparti ordinari Covid mentre restano invariati a 22 quelli in terapia intensiva, per un totale di 204.

