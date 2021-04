In Puglia 64 decessi Covid in un giorno. Scoperti altri 1692 casi, prosegue il calo nei reparti ospedalieri

Nel dettaglio si segnalano 25 morti in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 4 nella Bat, 2 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto. I ricoverati complessivi scendono a 2.031 (-48 rispetto a ieri)

In Puglia sono stati individuati 1.692 nuovi casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale. Il numero si riverisce a 13.345 test effettuati, pari al 12,68%, in aumento rispetto all'11,47% dello scorso venerdì. Nel dettaglio si segnalano 658 nuovi positivi in provincia di Bari, 155 in provincia di Brindisi, 154 nella Bat, 266 in provincia di Foggia, 176 in provincia di Lecce, 277 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Il dato più negativo, però, è rappresentato dai 64 decessi riscontrati nell'ultima giornata: 25 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 4 nella Bat, 2 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto. I ricoverati complessivi scendono a 2.031 (-48 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.142.721 test. Ad oggi171.894 sono i pazienti guariti mentre scendono a 49.197 i casi attualmente (ieri erano 49.422)

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 226.723 così suddivisi: 87.765 nella provincia di Bari, 22.167 nella Bat, 16.756 nella provincia di Brindisi, 41.079 nella provincia di Foggia, 22.214 nella provincia di Lecce, 35.659 nella provincia di Taranto, 738 attribuiti a residenti fuori regione, 345 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 23.4.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/NbGK6

