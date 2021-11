In Puglia altri 249 casi Covid e tre decessi. Stabili i ricoverati attuali: 151 in reparti ordinari e 17 nelle terapie intensive

Sono 249 i casi Covid registrati in Puglia secondo il bollettino epidemiologico regionale del 23 novembre 2021. Il tasso di positività odierno, su 22.643 test effettuati, è dell'1,1% in aumento rispetto allo 0,76% fatto registrare martedì scorso. In particolare, si segnalano 38 casi nel Barese, 15 nella Bat, 13 nel Brindisino, 54 nel Foggiano, 47 nel Leccese, 83 nel Tarantino, 2 per residenti fuori regione. Dal totale sono stati eliminati 3 casi precedentemente considerati per 'provincia in definizione'. Tre i decessi riportati nelle ultime 24 ore.

Al momento sono 3.948 le persone positive in Puglia (ieri erano 3.922). I ricoverati attuali sono 168 (+2 rispetto a ieri), di cui 151 in area non critica (+2) e 17 in terapia intensiva (valore invariato): Da inizio epidemia in Puglia vi sono stati 277.715 casi Covid su 4.634.205 test eseguiti con 266.889 persone guarite e 6.878 decedute. Il bollettino odierno è disponibile a questo link.