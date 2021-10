In Puglia 203 nuovi casi Covid e nessun decesso. Il tasso di positività risale oltre l'1%

Sono 203 i nuovi casi Covid rilevati in Puglia secondo il bollettino epidemiologico regionale del 23 ottobre 2021. Il tasso di positività, su 19.415 test giornalieri, è del'1,05%, in aumento rispetto allo 0,63% fatto registrare sabato scorso con 2 mila tamponi in più.

In particolare, si segnalano 70 nuovi casi nel Barese, 1 nella Bat, 17 nel Brindisino, 43 nel Foggiano, 29 nel Leccese, 41 nel Tarantino, 1 per residenti fuori regione e 1 per provincia di definizione. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore.

Salgono a 2.219 le persone attualmente positive (ieri erano 2.160). Sul fronte ricoveri attualmente vi sono 145 persone in ospedale (+2 rispetto a ieri) di cui 129 in area non critica (+2) e 16 in terapia intensiva (dato stabile). Da inizio epidemia sono 271.329 i casi totali su 4.033.613 yest eseguiti con 262.285 persone guarite e 6.825 decedute.